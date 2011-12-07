Архивная служба Татарстана празднует 100-летний юбилей

В праздничных мероприятиях примут участие Президент Татарстана Рустам Минниханов и руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов. Программа дня очень насыщенная: для гостей запланировано посещение Казанского (Приволжского) федерального университета, отдела древних рукописей и редких книг Научной библиотеки им. Н.И.Лобачевского, института международных отношений, центра «Исламика» по подготовке специалистов по исламу, противодействию экстремизму, Центра восточных культур. Также запланировано посещение нового здания Государственного архива РТ на ул. Декабристов, 4. В культурно-досуговом комплексе им. В.И.Ленина состоится коуч-сессия «Архивы и сохранение идентичности народов России». Среди участников ученые, представители татарских общественных организаций, сотрудники архивной службы России. Здесь же откроется выставка «История длиною в век».