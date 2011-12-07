Названы специальности с наибольшим числом бюджетных мест в вузах Татарстана

В этом году 16,5 тысяч выпускников в Татарстане сдают ЕГЭ. К ним присоединились еще около 1,5 тысяч выпускников других годов. При этом республике выделено 20 тысяч бюджетных мест в вузах. Об этом во время брифинга в Доме Правительства РТ рассказал министр образования и науки Ильсур Хадиуллин.

«По всем предметам, кроме одного предмета, баллы выше чем в прошлом году. И количество выпускников, которые получили 100 баллов больше. И высокобальников тоже гораздо больше чем в прошлом году», — отметил министр.

200 мест получили негосударственные вузы. Наибольшее количество бюджетных мест приходится на инженерно-техническое направление и на педагогику. Это: информатика, вычислительная техника, химические технологии, электро и теплоэнергетика, машиностроение. Суммарно на них выделено 7 790 мест.

Наибольшее увеличение бюджетных мест среди гуманитарных направлений зафиксировано в психологических науках — в 5 раз и в СМИ — в 4 раза. Например, в прошлом году по ним было 41 и 38 мест соответственно. В сферах сервиса и туризма, экранные искусствах и в юриспруденции рост произошел в 2 раза. Приемная кампания стартовала 20 июня и продлится до 17 августа.