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ДУМ РТ раздаст нуждающимся 25 тонн мяса курбан

В первый день гаета мясо курбан получили 800 малоимущих семей.

В Татарстане проходит третий день благотворительной акции «Накорми нуждающихся». Об этом сообщает пресс-служба духовного управления мусульман.

В первый день гаета мясо курбан получили 800 малоимущих семей. Вчера мясом жертвенных баранов обеспечили 760 нуждающихся, сегодня раздадут еще 182 семьям. Также партию праздничного гостинца-курбан выдали 12 социальным, 10 образовательным и 11 исправительным учреждениям. Всего будет выдано более 25 тонн жертвенного мяса.

В этом году пункт оказания продовольственной помощи развернут по адресу улица Сары Садыковой, 6.

КВ
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