Гидрометцентр РТ не нашел в пробах воды с озера Кабан превышения загрязняющих веществ

В пробах воды из озер Средний и Нижний Кабан не нашли превышение норм загрязняющих веществ. Об этом сообщили в Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Сегодня, 22 июля специалисты управления отобрали пробы воды в створе систематических наблюдений — в протоке между озерами за территорией зоопарка «Река Замбези». Анализ проб показал, что все показатели в норме. Незначительное превышение предельно-допустимой концентрации было зафиксировано только по нитритному азоту — 0,035 мг/дм3, что составляет 1.8 ПДК.

Напомним, пользователи социальных сетей и мессенджеров пожаловались на неприятный запах и мертвую рыбу в озере Средний Кабан в Казани. Они полагают, что сюда сливают отходы местные предприятия. Пробы воды на месте также отобрали специалисты Министерства экологии РТ.