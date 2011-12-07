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Гидрометцентр РТ не нашел в пробах воды с озера Кабан превышения загрязняющих веществ

Пользователи соцсетей пожаловались на неприятный запах и мертвую рыбу в озере.

В пробах воды из озер Средний и Нижний Кабан не нашли превышение норм загрязняющих веществ. Об этом сообщили в Управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Сегодня, 22 июля специалисты управления отобрали пробы воды в створе систематических наблюдений — в протоке между озерами за территорией зоопарка «Река Замбези». Анализ проб показал, что все показатели в норме. Незначительное превышение предельно-допустимой концентрации было зафиксировано только по нитритному азоту — 0,035 мг/дм3, что составляет 1.8 ПДК.

Напомним, пользователи социальных сетей и мессенджеров пожаловались на неприятный запах и мертвую рыбу в озере Средний Кабан в Казани. Они полагают, что сюда сливают отходы местные предприятия. Пробы воды на месте также отобрали специалисты Министерства экологии РТ.

КВ
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