На сервисе «ПолитМаркет» запущена регистрация кандидатов и партий

В Татарстане на сервисе «ПолитМаркет» открылась регистрация для партий и кандидатов. Сервис начал свою работу с 21 июля.

Отмечается, что кандидат может зарегистрировать свой профиль на сайте и выложить информацию о своей программе.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что разработали интернет-сервис для поиска политических кандидатов «ПолитМаркет» сотрудники Кафедра политологии КФУ. Пользователь сможет пройти тестирование, в конце которого выяснится, какая политическая партия или кандидат схож с его взглядами.