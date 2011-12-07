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Жители Челнов пожаловались на закрытый в морге туалет

Допуск в здание морга из-за COVID-19 разрешен только персоналу.

В социальных сетях появились жалобы челнинцев на отсутствие туалетов возле морга. Об этом сообщают «Челнинские известия».

«Три года назад в самом здании морга на втором этаже можно было сходить в туалет. Теперь же на двери, ведущей на второй этаж, висит табличка: «Туалета нет!», — рассказали пользователи.

Аналогичная надпись закреплена на дверях салонов ритуальных услуг. При этом ожидать выдачи тел усопших приходится не один час. Поэтому теперь челнинцам приходиться бегать в расположенную по соседству поликлинику № 4.

В патологоанатомическом отделении пояснили, что допуск в здание морга в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой, связанной с COVID-19, разрешен только персоналу. 

КВ
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