Блогеры в медицине: хорошо или плохо?

Словом, не так все плохо в социальных сетях с информацией о профилактике и лечении болезней, выяснилось на прошедшей недавно в Казани третьей Всероссийской школе медицинских блогеров. Участники обсудили, как писать на медицинские темы интересно, достоверно и в рамках закона.

Половина пришедших на мероприятие — врачи, которым небезразлично, что и как они пишут на своих электронных страничках, чуть меньше половины — блогеры, помогающие медикам вести их аккаунты. Остальные — те, кто пока еще присматривается к сфере блогерства.

— Блог — это ваша энергия в мирных целях, но за свои слова, сказанные здесь, вы несете двойную ответственность, — отметила автор блога о вакцинации Антонина Обласова. Сама она не врач, просто в какой-то момент решила основательно разобраться во всех аспектах вакцинации, изучить исследования на этот счет. По ее мнению, одна из задач докторов, которые ведут свои странички в соцсетях, — научить пациента фильтровать огромный объем полученной из разных источников информации, разбираться, где правда, а где фейк.

Чем активней развивается блогосфера, тем больше у авторов медицинских страниц в соцсетях поводов для размышлений. Некоторые из них озвучил в своем сообщении врач-психиатр, нарколог, заведующий кафедрой медицинской психологии Казанского государственного медицинского университета, председатель комиссии по здравоохранению и экологии Общественной палаты РТ Владимир Менделевич:

— Мастер — это тот, кто лечит, или тот, кто вещает, пишет? Скорее всего, и тот, и другой. Хотим мы популярности, большого количества подписчиков — в этом ли состоит цель блога или в чем-то другом? Скромность — важное ли качество для врача-блогера? Легко ли жить в эпоху лайкомании, погони за лайками?

Однозначных ответов на эти вопросы пока нет, врачам приходится ориентироваться на общие принципы этики. Но, к сожалению, все еще велик процент вещателей, пока не осознавших ответственности за сказанное в своих аккаунтах и склонных искать во всем повод для хайпа, например, весело описывая, как народными способами лечиться от коронавируса.

Именно желание поговорить об ответственности за сказанное в социальных сетях побудило организаторов Всероссийской школы блогеров создать площадку для обсуждения неоднозначной для российского общества темы. Получилось вполне успешно: прозвучали мнения выступивших экспертов, была возможность включиться в дискуссию, пообщаться в неформальной обстановке. Например, автору этих строк довелось услышать такой диалог:

— Доктор, а вы сами ведете соцсети?

— Какой там, я бы не успела! По 16 пациенток в день принимаю со всей России, — рассказывает врач-гинеколог из Набережных Челнов. — Самые сложные случаи. Если б не помощники, не справилась бы с написанием постов. Долго сопротивлялась своему появлению в соцсетях, но потом сдалась, а теперь думаю, что это хорошая палочка-выручалочка, информирую своих пациентов по тем вопросам, которые они чаще всего задают. А прием стал более индивидуальный.

Любопытно, что пока в России не удалось создать сообщества медицинских блогеров. Все попытки, увы, не увенчались успехом. То ли время не пришло, то ли авторы соответствующих аккаунтов побаиваются за свою свободу слова. Но вопрос, быть ли блогу врача в соцсетях или не быть, уже точно не стоит.