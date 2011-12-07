В Казани состоялась благотворительная акция «Монетка на счастье»

На строительной площадке рядом с торговым центром на ул. Братьев Батталовых можно было не только понаблюдать за строительными работами, но и бросить в раствор бетона монетку на счастье и здоровье. Также каждый желающий смог оставить любую сумму, опустив деньги в специальные прозрачные кубы-накопители. Все собранные средства пойдут на строительство нового стационара хосписа.

В мероприятии приняли участие депутаты Госсовета РТ Татьяна Ларионова и Айрат Зиатдинов, главный внештатный специалист по паллиативной помощи МЗ РТ Ильсур Шаймарданов, медики, представители крупных клиник Казани.

Как рассказал председатель правления Фонда имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов, стройка идет полным ходом, без выходных. Уже началось возведение цокольного этажа здания. Будущий стационар взрослого отделения хосписа рассчитан на 60 койко-мест для тяжелобольных людей, нуждающихся в паллиативной помощи и социальном уходе. При необходимости число мест можно увеличить до 200.

Татьяна Ларионова подчеркнула, что инициативу строительства второго хосписа поддержал Президент РТ Рустам Минниханов, депутаты Госсовета РТ.

Пресс-служба Благотворительного фонда имени Анжелы Вавиловой напоминает, что все желающие могут подключиться к благотворительному марафону «Строим хоспис вместе». Подробности можно узнать на сайте фонда.