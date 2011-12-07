В лесах Татарстана устанавливают фотоловушки для выявления любителей мусорить

В Татарстане в пригородных лесах будут устанавливать средства фото- и видеофиксации для выявления организаторов свалок. Об этом рассказал министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на брифинге в Казани.

«Если мы не находим нарушителя, то ликвидируем нарушение силами лесхозов. При фиксации нарушений правил экологической безопасности наши инспекторы составляют соответствующие протоколы», — отметил министр.

Напомним, за организацию свалок в лесах физическим лицам грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей.