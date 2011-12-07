В 2018 году 70% казанских безработных нашли работу

В Казани за 8 месяцев 2018 года в службу занятости в целях трудоустройства обратились свыше 12,7 тысяч человек. Более 8,9 тысяч безработных смогли найти среди предложенных вакансий работу, устраиваемую их запросам, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.