О нарушении антиковидных мер можно сообщить на горячую линию

Об этом рассказали в ходе пресс-конференции заместитель главного санитарного врача РТ Любовь Авдонина и заместитель министра здравоохранения РТ Фарида Яркаева.

— С 21 декабря по 10 января мы запускаем горячую линию для жителей и гостей Татарстана, — рассказала Любовь Авдонина. — Будем принимать звонки о нарушениях антиковидных мер на объектах республики, в том числе при проведении новогодних массовых мероприятий.

Сообщать о нарушениях можно в рабочие дни по телефону 8 843-236-94-11, в выходные и праздничные дни — по номеру 8 843-238-98-54.

Всего на 21 декабря на территории республики зафиксировано 12274 случая заражения COVID-19. В декабре за сутки в среднем регистрируется 90 заболевших, что на 73% больше, чем в прошлом месяце. На 100 тысяч человек в Татарстане приходится 328,8 случая заболевания.

— Как ежедневный, так и еженедельный темп прироста заболеваемости сохраняется на уровне 0,8%, — отметила Любовь Авдонина.

За 20 декабря в Татарстане было проведено 8233 теста на коронавирус. Охват тестированием на COVID-19 в республике составляет 211,2 исследования на 100 тысяч человек.

В международных аэропортах Татарстана 20 декабря было осмотрено 28 воздушных судов, включая три прибывших из-за границы. Медицинский осмотр прошли 3006 пассажиров и членов экипажа, ни у одного из них не было выявлено симптомов ОРВИ. Всего с начала года санитарно-эпидемиологический контроль прошли 9457 авиарейсов, осмотрено свыше миллиона пассажиров. По результатам проверок выявлено 25 человек с симптомами инфекционных заболеваний.