Январский номер журнала «Мәгариф» вышел в обновленном формате

В 2021 году изменился формат журнала «Мәгариф». Об этом создатели журнала объявили на заседании редакционной коллегии.

«Поскольку 2021 год объявлен Годом науки и технологий, редакция журнала „Мәгариф“ в нынешнем году решила сделать ставку на повышение своего интеллектуального уровня и наших читателей», — сказано в сообщении.

В качестве спикеров выступили генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков, заместитель руководителя Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Ильдар Миргалимов, заслуженный деятель искусств РТ, композитор Эльмир Низамов, доцент кафедры дизайна и национальных искусств ИФМК КФУ, лауреат Государственной премии РТ имени Г.Тукая Фарит Валиуллин, член союза фотохудожников России, заслуженный работник минкультуры РТ Рамиль Галиев, а также профессор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ, доктор педагогических наук Альфия Галимуллина и Рустам Гарифуллин — руководитель республиканской образовательной программы по шахматам, вице-президент Федерации Шахмат РТ, директор спортивной школы олимпийского резерва по шахматам, шашкам и го им. Р.Г. Нежметдинова.

С января в журнале запущен новый проект «Милли моң», в рамках которого татарстанский композитор, заслуженный деятель искусств РТ Эльмир Низамов предлагает детям целый цикл музыкальных произведений для игры на фортепиано.

«Партитуру пьесы „Игра в снежки“ — „Кар атыш“ вы можете увидеть на последних страницах январского номера. Для вашего удобства на них нанесена линия отреза. На протяжении всего года в нашем журнале будут публиковаться ноты татарских мелодий, поэтому при аккуратном вырезании к концу 2021 года вы сможете создать свой личный сборник замечательных произведений», — уточняют в редакции.

Также в этом году изменился формат журнала «Гаилә һәм мәктәп». Январский номер вышел с новой обложкой и дизайном страниц. Также редакция записала аудиоверсии некоторых материалов и видео-рубрики «Остаханә» (уроки рисования от известных художников) и «Мин — фотограф» (уроки фотографии от Рамиля Галиева).