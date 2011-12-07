Нижнекамец попросил отреставрировать букву на памятнике

Житель Нижнекамска обратился в «Народный контроль» с жалобой о потрескавшемся слое краски на букве памятника, посвященного памяти Мусы Джалиля в сквере Лемаева.

Свое прошение о реставрации одного из символов Нижнекамска он оставил на портале 19 февраля. В нем он написал, что на подножии памятника на надписи в букве «М» осыпалась краска. На следующий день заявка местного жителя была направлена в работу исполкома Нижнекамского района.

Бронзовую скульптуру высотой в три с половиной метра установили в сентябре 2012 в память о поэте-патриоте, казненном в нацистской тюрьме за год до окончания войны. Отлили скульптуру на одном из местных предприятий.