Будущие мамы в Казани прошли тренинг по перевозке детей в автомобиле

Сотрудники Госавтоинспекции с работниками ГБУ «Безопасность дорожного движения» провели необычное мероприятие в женской консультации. Будущие мамы узнали об особенностях поездки на автомобиле с ребенком, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Женщинам рассказали, как подготовиться к такой поездке, а также, как переходить дорогу с коляской. Они напомнили, что детские кресла и люльки являются самым эффективным средством предотвращения травм и смертельных исходов в результате ДТП.

Будущие мамы узнали, как правильно выбрать автокресло и закрепить его в автомобиле, чтобы новорожденный был в безопасности. К примеру, правоохранители предостерегли от покупки автокресла «на вырост», поскольку устройство эффективно лишь тогда, когда оно подходит ребенку по росту и весу.

На память участницы тренинга получили световозвращающие элементы.