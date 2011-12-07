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Причиной сбоя на «Казаньоргсинтезе» стали пожары в Марий Эл

Работа предприятия была восстановлена к обеду воскресенья.

Работа производств на «Казаньоргсинтезе» остановилась из-за аварии на энергообъекте в Марий Эл. Причиной поломки стали лесные пожары в регионе. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказал директор филиала системного оператора — Регионального диспетчерского управления энергосистемы РТ Андрей Большаков. 

«В Республике Марий Эл 21 августа на их энергообъекте было аварийное отключение линии электропередач, элемент сетевого оборудования — линия напряжения 220 кВ. Причина в горении лесов. Из-за того, что там был пожар, по огню произошло перекрытие между токоведущими частями и землей. В результате возникло короткое замыкание, а следствием этого короткого замыкания стала сильная просадка напряжения на ряде энергообъектов», — сказал Большаков. 

По его словам, просадка напряжения привела к сбросу нагрузки промышленных предприятий Татарстана, в том числе «Казаньоргсинтеза». 

Напомним, в субботу на «Казаньоргсинтез» произошла внеплановая остановка производства из-за сбоя в единой системе энергоснабжения Татарстана. В результате на заводе значительно увеличилась интенсивность горения факелов. Работу предприятия восстановили после обеда воскресенье.

КВ
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