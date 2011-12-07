В нескольких школах Татарстана из-за сильного ветра частично сорвало крыши

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В некоторых районах Татарстана из-за сильного ветра частично снесло кровлю у зданий школ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.
Так, например в школе, которая находится в Ютазинском районе РТ, произошел частичный срыв металлической кровли. Такие же инциденты произошли в Мензелинском и Агрызском районах Татарстана. Пострадавших и погибших нет.
Работы по восстановлению крыш будут проведены в ближайшее время, отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Татарстане ожидаются грозы и сильный ветер.