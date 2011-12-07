В нескольких школах Татарстана из-за сильного ветра частично сорвало крыши

В некоторых районах Татарстана из-за сильного ветра частично снесло кровлю у зданий школ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Так, например в школе, которая находится в Ютазинском районе РТ, произошел частичный срыв металлической кровли. Такие же инциденты произошли в Мензелинском и Агрызском районах Татарстана. Пострадавших и погибших нет.

Работы по восстановлению крыш будут проведены в ближайшее время, отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Татарстане ожидаются грозы и сильный ветер.