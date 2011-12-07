В Татарстане из-за сильной метели закрыли три трассы

В виду ухудшения погодных условий, в республике ввели ограничение на трех трассах для проезда грузовиков и автобусов.

Из-за плохой видимости вчера в 20:00 перекрыли движение на трассе Казань — Ульяновск с нулевого по 110-й километр, а также с 10-го по 387-й километр трассы Казань — Оренбург. Ограничение ввели также на участке с 775-го по 930-й километр трассы.

Снять запрет планируется после стабилизации погодных условий.

Ранее «Казанские Ведомости» писали о том, на Татарстан надвигается метель с порывистым ветром в 15-20 м/с.