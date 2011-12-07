Казанские травматологи прооперировали солиста «Волга-Волга» Антона Салакаева

Казанские травматологи-ортопеды отделения травматологии № 2 РКБ прооперировали солиста ВИА «Волга-Волга» Антона Салакаева, после неудачного падения с электросамоката перед концертом в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба клиники.

Впечатлениями о своём первом знакомстве с электросамокатом Антон Салакаев поделился в сториз своего Instagram: «Перед концертом мы хотели прогуляться по прекрасной нижегородской набережной, ну и увидели те самые электросамокаты, которые заполонили нашу страну и весь мир. Собственно, результат покатушек на том самом самокате — это три сломанных ребра и в хлам разорванная связка плеча».

После трёхчасовой операции, проведённой казанскими травматологами, артист находится в удовлетворительном состоянии, сообщает пресс-служба больницы.

Отметим, что в своём обращении к подписчикам Салакаев предостерёг людей от опасной езды на этом транспорте, а если всё же интерес «опробовать» самокат оказался сильнее, то соблюдать максимальную осторожность на дороге.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что ГИБДД Татарстана собирается снизить скорость электросамокатов и устроить для них официальные парковки.