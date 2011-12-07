«Шведский стол», тематические смены и много спорта: как будут работать летние лагеря Казани

За путевку в лагерь можно будет получить кэшбэк

Ждёт лагеря работа в закрытом режиме и с запасами дезинфицирующих средств. Кроме того, перед началом смены весь персонал лагеря протестируют на COVID. Некоторые вожатые уже привились, остальные планируют это сделать до начала летней компании.

В Казани работает единый оператор летнего отдыха — муниципальный центр «Ял», где можно купить путёвки. Там родители могут получить всю информацию о наличии путёвок, их стоимости, даты заезда и прочее. Работает сайт, где можно не только выбрать лагерь, смену и программу, но и оплатить путёвку онлайн.

Родительский взнос за 18-дневную смену в муниципальном лагере составит от 5 до 12,5 тыс. рублей в зависимости от лагеря и его программы.

Летние загородные лагеря попали в программу туристического кэшбэка. Для получения кэшбэка карта покупателя путевки обязательно должна быть зарегистрирована в программе лояльности «Мир». Родители уже успевшие купить путевку до 25 мая смогут получить кэшбэк через портал Госуслуг после 15 июня.

Тех же, кто забронировал, но еще не оплатил путевку, о кешбэке стоит проконсультироваться в центре «Ял».

Детям не нужно сдавать тест на коронавирус

Ежегодно бесплатно путевки в загородные лагеря получают дети, оказывающиеся в трудной жизненной ситуации. В этом году так отдохнут и поправят здоровье в лагерях и санаториях республики 1065 детей. При заезде в лагерь необходимо предоставить справку по форме № 079, сдавать тест на коронавирус не нужно. Принимать детей в лагерь будут с заключением от врача об отсутствии контактов с инфекционными больными.

Повезут детей на комфортабельных автобусах со специальными знаками, лицензированными для перевозки детей. Перед трансфером дети обязательно проходят термометрию, а вожатые их встретят, помогут разместиться и ответят на вопросы родителей. Сопровождать участников летних смен будут сотрудники службы охраны, а в месте сбора дежурить сотрудники полиции.

В пути все дети должны находится в масках с соблюдением социальной дистанции. А по приезду в лагерь пройти осмотр на педикулёз и чесотку.

Обеды по системе «шведский стол»

Во всех лагерях будет пятиразовое питание в соответствии с меню, разрешённым к применению в детских лагерях Роспотребнадзором. У детей, страдающих пищевой аллергией или не употребляющих мясо, есть возможность заменить блюдо. Впервые в Казани этим летом в лагерях «Восток» и «Юнитур» детям будет предложено питание по системе «шведский стол».

Создание самолета и погружение в туризм: самые интересные программы в лагерях

В ДОЛ «Восток» запланированы программы по теме истории покорения космоса, авиастроения и современных возможностей этих отраслей. Одной из самых востребованных программ стала смена технического и инженерного творчества. Каждый из детей увезёт с собой рабочую модель самолета, который создаст собственными руками, а также протестирует свое изделие на авиасоревновании в конце смены.

В наполнение туристического лагеря «Юнитур» приняли участие скауты Татарстана и Русское географическое сообщество, это смена экологического и туристического профилей.

Еще один участник программы капремонта — ДОЛ «Молодежный», он функционирует уже второе лето, радуя внешним видом и содержанием. В этом году здесь пройдут спортивная, творческая смены и новая программа по финансовой грамотности.

Независимо от профильности в каждом лагере в течение летней компании пройдёт ряд событий, которые отражают ключевые направления молодежной политики. К примеру патриотическими и воспитательными элементами любой программы станут: ежедневная торжественная линейка с поднятием флагов и исполнением гимнов России и Татарстана, а также день России, Сабантуй и иммерсивнная экскурсия «Назад в будущее».

Летнюю кампанию в большинстве лагерей города откроет программа «PRO-актив». В этой смене дети каждый день будут знакомиться с новым видом спорта: кроссфитом, стретчингом, воркаутом и фрисби.

Хотя независимо от профиля во всех лагерях детей будут ждать утренняя зарядка и командные соревнования.