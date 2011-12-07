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В гараже у челнинца обнаружили более трех тысяч литров этилового спирта

30-летний мужчина организовал поставки спирта из соседнего региона.

Челнинские полицейские обнаружили в гараже у местного жителя более трех тысяч литров этилового спирта.

По информации пресс-службы МВД по РТ, 30-летний мужчина организовал поставки спирта из соседнего региона, после чего сбывал его в местные магазины. Там его продавали как алкоголь. При этом перевозили спирт под видом фармацевтической продукции.

Всего из гаража челнинца конфисковали 3 770 литров спирта. По итогам экспертизы в отношении него будет принято процессуальное решение.

Отмечается, что как индивидуальный предприниматель мужчина зарегистрирован не был. 

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