В Казани из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах эвакуировали шесть школ

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В столице Татарстана вновь эвакуировали учеников и сотрудников школ города.
Сообщения о заложенных взрывных устройствах пришли на электронную почту образовательных учреждений № 8, 14, 67, 71, 101, 161. На месте работают кинологи.
Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что информация о стрелке у гимназии № 20 и школы № 34 в Казани оказалась ложной. Для проверки сообщения и поиска мужчины территория учреждений была закрыта.
Напомним, за распространение ложной информации о бомбе или нападении может грозить наказание в виде лишения свободы до трёх лет.