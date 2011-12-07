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В Казани из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах эвакуировали шесть школ

Сообщения пришли на электронную почту образовательных учреждений.

В столице Татарстана вновь эвакуировали учеников и сотрудников школ города.

Сообщения о заложенных взрывных устройствах пришли на электронную почту образовательных учреждений № 8, 14, 67, 71, 101, 161. На месте работают кинологи.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что информация о стрелке у гимназии № 20 и школы № 34 в Казани оказалась ложной. Для проверки сообщения и поиска мужчины территория учреждений была закрыта.

Напомним, за распространение ложной информации о бомбе или нападении может грозить наказание в виде лишения свободы до трёх лет. 

КВ
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