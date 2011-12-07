«Спасти ситуацию могут только дожди»: как влияет жара в Казани на растения и животных

«В такую погоду трудно не только людям»

Завкафедрой оптимизации водных экосистем, преподаватель кафедры природообустройства и водопользования КФУ Нафиса Мингазова отметила, что такая жаркая погода аномальна для июня, обычно в это время начинаются дожди, а сейчас температура на улице +35 градусов.

«В такую погоду трудно приходится всем, и людям, и животным, и растениям. Потому что биоразнообразие в городе зависит от воздуха. Однозначно, чем больше растений и животных в городе, тем лучше, территория считается более устойчивой если выше биологическое разнообразие», — сказала специалист.

«Если животным не ставить бутылки с водой, они обречены»

Мингазова отметила, что сейчас многие птицы и животные банально могут не найти источник воды в городе. Если им не ставить во дворах воду, они обречены.

«Есть бездомные животные, которые не могут найти источник воды, есть птицы, которые живут во дворе и не могут далеко улететь, а до ближайшего источника воды может быть достаточно далеко. Поэтому на придомовых территориях нужно ставить бутылки с водой и желательно с широким горлышком, чтобы животные могли попить, но этого крайне недостаточно», — подчеркнула эксперт.

«Липы начинают усыхать, а посадили их недавно»

По словам Нафисы Мингазовой, городские растения также находятся в достаточно тяжелых условиях, неслучайно набор видов, которые высаживаются в черте Казани, основывается на тех, что приспособлены к городским условиям, и он достаточно большой. Как правило, в городе высаживаются тополя, берёзы, липы, рябины и различного рода кустарники.

«Сегодня мы заметили, что липы начинают усыхать, а они были посажены не так давно — это говорит о нехватке воды. В такую жаркую погоду необходимо „отливать“ деревья и ставить воду для животных, касается это и насекомых, они тоже обязательно должны напиться», — подчеркнула Мингазова.

«Цветение водоёмов также опасно для рыб»

Как рассказала эксперт КФУ, водоёмы цветут в условиях высокой температуры, заиления, гидронамывов и избыточной концентрации азота и фосфора. Когда все эти обстоятельства складываются, наступает цветение водоемов.

«Начинается все это с мелководных участков, потому что они хорошо прогреваются, и мы можем видеть, как вода не только зеленеет, а как она становится сине-зелёной или голубой, это говорит о сине-зелёных водорослях, которые отмирают и дают такой цвет. Это также может стать причиной гибели рыб», — заметила Мингазова.

Она подчеркнула, что последний раз такие инциденты случались в 2016 году. Тогда отмечалась гибель большого количества рыбы, а в 2017 году при жарком лете до критических ситуаций не доходило. Эксперт пока затруднилась сказать, как будет развиваться ситуация в дальнейшем.

«Улучшить ситуацию может помочь только спад жары и обильные дожди. Как только спадёт жара и пройдёт сезон дождей, ситуация безусловно улучшиться», — заключила специалист.