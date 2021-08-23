Архитектор «Кул Шарифа»: Появление Соборной мечети на правом берегу Казанки символизировало бы устремление в будущее

Разговоры о строительстве Сборной мечети идут не первый год. В апреле этого года глава Духовного управления мусульман Татарстана Камиль Самигуллин заявил, что в Казани выбрали три места, где может появиться Соборная мечеть.

Строительство должно начаться в следующем году. Для этого подходят район центра семьи «Казан», место рядом с парком «Кырлай» и участок около пескобазы в районе Петрушкина двора.

Дальше наступило затишье. До того момента, пока журналисты «Казанских ведомостей» не решили выяснить подробности у ответственных за строительство мечети — помощника Президента Татарстана Камиля Исхакова и заместителя Премьер-министра Татарстана Василя Шайхразиева.

На полях KazanSummit’а два бывших мэра — Казани и Набережных Челнов рассказали нашему изданию, что вопрос о месте расположения Соборной мечети в Казани находится на согласовании у зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина, это прозвучало из уст Исхакова, а Шайхаризиев сказал, что место строительства вот-вот должен назвать Рустам Минниханов. Однако этого пока не случилось.

На вопрос, когда будет объявлено место строительства, руководитель пресс-службы Президента республики Лилия Галимова сказала следующее: «Мы не говорили о том, что выбрано место строительства казанской мечети. Не знаю, откуда у вас эта информация. У нас было заседание комитета, на котором обсуждались те варианты, которые предлагаются, как только будет принято решение — оно будет озвучено. На данный момент место не определено».

Проектировщик «Кул Шарифа» Айвар Саттаров: Все решает Всевышний

Один из проектировщиков мечети, уже ставшей визитной карточкой Казани, заслуженный архитектор Татарстана Айвар Саттаров считает, что появление Соборной мечети на правом берегу Казанки будет символизировать устремление в будущее.

«Нужно строить на берегу Казанки, возле Чаши. Правый берег Казанки символизирует новый город. Условно говоря, левый берег — это старая Казань, а правый — это новая, которая будет устремлена в будущее, которая будет развиваться. Появление мечети на правом берегу будет символизировать устремление в будущее. Мечеть должна находится в центре города, а не где-то на периферии», — сказал эксперт.

Он отметил, что с ее строительством сильно затянули, стройку начать надо было уже давно.

«Но это как Всевышний нам укажет. Мы предполагаем, господь располагает, как говорится», — отметил Саттаров.

Спросили мы его и о том, может ли мечеть появиться к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

«К 1100-летию она точно не появится, невозможно так быстро построить такое здание за такое короткое время. Будем надеяться, что заложат хотя бы камень во время празднования этой даты. А сколько и как долго будут строить, зависит от множества причин», — добавил собеседник издания.

По словам Саттарова, мечеть должна вписываться в архитектурный облик города и должна быть современной.

«Это должна быть современная мечеть, потому что это новая часть города и, соответственно, она должна быть сделана в современном стиле, чтобы соответствовать нынешней эпохе. И естественно, она должна быть с учетом наших национальных традиций», — подчеркнул специалист.

«Конкурировать с „Кул Шарифом“ она не будет»

Саттаров ясно дал понять нашему изданию, что он против того, чтобы ради новой мечети что-либо сносили.

«Мечеть должна обогатить архитектуру нашего города. Недавно открыли Собор Казанской иконы Божией Матери, разве он конкурирует с „Кул Шарифом“? Они только обогащают друг друга и насыщают. Если посмотреть на старые фотографии города, то можно легко увидеть, как рядом стоят мечети и церкви. Соборная мечеть только украсит наш город, но все будет зависеть от ее архитектуры, а она должна быть красивой и современной и стоять на своем месте. Нужно сделать так, чтобы у горожан не было сомнений, что она не на том месте стоит. Она не должна быть как чужеродный элемент, появившийся бог знает откуда, и не вызывать отторжение», — отметил Айвар Саттаров.

В беседе с корреспондентом нашего издания он вспомнил о том, что, когда велось строительство мечети «Кул Шариф», были возражения: «Зачем в Кремле? Это чужеродный объект!», а сейчас Казанский кремль нельзя без нее представить.

«Также должно быть и с Соборной мечетью, она должна органично вписаться в архитектуру города», — подчеркнул архитектор.

В заключении он отметил, что не знает, когда начнется строительство Соборной мечети.

«Господь все определяет, когда что сносить и когда что открывать. Это мы, люди, думаем, что мы властны решать такие вопросы, а мы не властны. <…> Все решает Всевышний, когда, где и какому храму или мечети стоять», — заключил Айвар Саттаров.

Урабанист Святослав Мурунов: Просто взять и ткнуть в какое-то место — это непрофессионально

Появление Соборной мечети важно не только для людей старшего поколения, но и для прогрессивных урбанистов. По мнению члена Центра прикладной урбанистики Святослава Мурунова, при строительстве Соборной мечети важно учесть развитие исторического центра.

«Мой комментарий будет касаться не выбора места, а технологии выбора места. На самом деле здесь очень важно учесть развитие исторического центра. Потому что мечеть — это довольно знаковое место для Казани. Очень важно найти консенсус, это место должно, во-первых, почитаться мусульманами, а во-вторых, иметь важное историческо-смысловое значение», — рассказал Мурунов.

Эксперт отметил, что дискуссия на эту тему должна проходить в кругу профессиональных и городских сообществ. Это не должно быть голосованием в народе, так как по словам Мурунова, голосование носит популистский характер.

«Казань у нас существует как такой город нескольких религий, нескольких конфессий, поэтому надо, чтобы был соблюден какой-то баланс сил, баланс знаковых религиозных мест, и здесь важна дискуссия именно профессиональная», — отметил он.

Конкретного места Мурунов подсказать не смог. По его словам, каждое из названных трех имеет свои плюсы и минусы. Но он подсказал путь выбора территории.

«Здесь должна быть серьезная такая дискуссия про значение веры в современном городе. Это не столько градостроительная задача, сколько задача идеологическая, политическая. Политическая, если рассматривать город с точки зрения городских сообществ и городской политики. Это непростая задача», — отметил эксперт.

«Просто взять и ткнуть в какое-то место и сказать: „Давайте строить здесь“, это непрофессионально. Такое решение принимается на долгие времена, и оно очень важно. Важно очень правильно выбрать место так, чтобы не совершить ошибок. Смысловых, политических, градостроительных, архитектурных», — подчеркнул урабанист.