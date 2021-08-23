Архитектор «Кул Шарифа»: Появление Соборной мечети на правом берегу Казанки символизировало бы устремление в будущее

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Разговоры о строительстве Сборной мечети идут не первый год. В апреле этого года глава Духовного управления мусульман Татарстана Камиль Самигуллин заявил, что в Казани выбрали три места, где может появиться Соборная мечеть.
Строительство должно начаться в следующем году. Для этого подходят район центра семьи «Казан», место рядом с парком «Кырлай» и участок около пескобазы в районе Петрушкина двора.
Дальше наступило затишье. До того момента, пока журналисты «Казанских ведомостей» не решили выяснить подробности у ответственных за строительство мечети — помощника Президента Татарстана Камиля Исхакова и заместителя Премьер-министра Татарстана Василя Шайхразиева.
На полях KazanSummit’а два бывших мэра — Казани и Набережных Челнов рассказали нашему изданию, что вопрос о месте расположения Соборной мечети в Казани находится на согласовании у зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина, это прозвучало из уст Исхакова, а Шайхаризиев сказал, что место строительства вот-вот должен назвать Рустам Минниханов. Однако этого пока не случилось.
На вопрос, когда будет объявлено место строительства, руководитель пресс-службы Президента республики Лилия Галимова сказала следующее: «Мы не говорили о том, что выбрано место строительства казанской мечети. Не знаю, откуда у вас эта информация. У нас было заседание комитета, на котором обсуждались те варианты, которые предлагаются, как только будет принято решение — оно будет озвучено. На данный момент место не определено».
Один из проектировщиков мечети, уже ставшей визитной карточкой Казани, заслуженный архитектор Татарстана Айвар Саттаров считает, что появление Соборной мечети на правом берегу Казанки будет символизировать устремление в будущее.
«Нужно строить на берегу Казанки, возле Чаши. Правый берег Казанки символизирует новый город. Условно говоря, левый берег — это старая Казань, а правый — это новая, которая будет устремлена в будущее, которая будет развиваться. Появление мечети на правом берегу будет символизировать устремление в будущее. Мечеть должна находится в центре города, а не где-то на периферии», — сказал эксперт.
Он отметил, что с ее строительством сильно затянули, стройку начать надо было уже давно.
«Но это как Всевышний нам укажет. Мы предполагаем, господь располагает, как говорится», — отметил Саттаров.
Спросили мы его и о том, может ли мечеть появиться к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.
«К 1100-летию она точно не появится, невозможно так быстро построить такое здание за такое короткое время. Будем надеяться, что заложат хотя бы камень во время празднования этой даты. А сколько и как долго будут строить, зависит от множества причин», — добавил собеседник издания.
По словам Саттарова, мечеть должна вписываться в архитектурный облик города и должна быть современной.
«Это должна быть современная мечеть, потому что это новая часть города и, соответственно, она должна быть сделана в современном стиле, чтобы соответствовать нынешней эпохе. И естественно, она должна быть с учетом наших национальных традиций», — подчеркнул специалист.
Саттаров ясно дал понять нашему изданию, что он против того, чтобы ради новой мечети что-либо сносили.
«Мечеть должна обогатить архитектуру нашего города. Недавно открыли Собор Казанской иконы Божией Матери, разве он конкурирует с „Кул Шарифом“? Они только обогащают друг друга и насыщают. Если посмотреть на старые фотографии города, то можно легко увидеть, как рядом стоят мечети и церкви. Соборная мечеть только украсит наш город, но все будет зависеть от ее архитектуры, а она должна быть красивой и современной и стоять на своем месте. Нужно сделать так, чтобы у горожан не было сомнений, что она не на том месте стоит. Она не должна быть как чужеродный элемент, появившийся бог знает откуда, и не вызывать отторжение», — отметил Айвар Саттаров.
В беседе с корреспондентом нашего издания он вспомнил о том, что, когда велось строительство мечети «Кул Шариф», были возражения: «Зачем в Кремле? Это чужеродный объект!», а сейчас Казанский кремль нельзя без нее представить.
«Также должно быть и с Соборной мечетью, она должна органично вписаться в архитектуру города», — подчеркнул архитектор.
В заключении он отметил, что не знает, когда начнется строительство Соборной мечети.
«Господь все определяет, когда что сносить и когда что открывать. Это мы, люди, думаем, что мы властны решать такие вопросы, а мы не властны. <…> Все решает Всевышний, когда, где и какому храму или мечети стоять», — заключил Айвар Саттаров.
Появление Соборной мечети важно не только для людей старшего поколения, но и для прогрессивных урбанистов. По мнению члена Центра прикладной урбанистики Святослава Мурунова, при строительстве Соборной мечети важно учесть развитие исторического центра.
«Мой комментарий будет касаться не выбора места, а технологии выбора места. На самом деле здесь очень важно учесть развитие исторического центра. Потому что мечеть — это довольно знаковое место для Казани. Очень важно найти консенсус, это место должно, во-первых, почитаться мусульманами, а во-вторых, иметь важное историческо-смысловое значение», — рассказал Мурунов.
Эксперт отметил, что дискуссия на эту тему должна проходить в кругу профессиональных и городских сообществ. Это не должно быть голосованием в народе, так как по словам Мурунова, голосование носит популистский характер.
«Казань у нас существует как такой город нескольких религий, нескольких конфессий, поэтому надо, чтобы был соблюден какой-то баланс сил, баланс знаковых религиозных мест, и здесь важна дискуссия именно профессиональная», — отметил он.
Конкретного места Мурунов подсказать не смог. По его словам, каждое из названных трех имеет свои плюсы и минусы. Но он подсказал путь выбора территории.
«Здесь должна быть серьезная такая дискуссия про значение веры в современном городе. Это не столько градостроительная задача, сколько задача идеологическая, политическая. Политическая, если рассматривать город с точки зрения городских сообществ и городской политики. Это непростая задача», — отметил эксперт.
«Просто взять и ткнуть в какое-то место и сказать: „Давайте строить здесь“, это непрофессионально. Такое решение принимается на долгие времена, и оно очень важно. Важно очень правильно выбрать место так, чтобы не совершить ошибок. Смысловых, политических, градостроительных, архитектурных», — подчеркнул урабанист.