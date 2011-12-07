«Таких людей должны провожать почетно»: вспоминаем путь и выступления юмориста Рашита Шамкая

От деревни до сцены театра Камала

Рашит Шамкай родился 26 мая 1940 года в деревне Старо-Ермаково Камышлинского района Куйбышевской области — ныне Самарская.

В 1966 году он окончил Казанское театральное училище и начал работать в Мензелинском татарском драмтеатре. Поработав там два сезона, в 1968 году Шамкай был принят в труппу Татарского академического театра имени Галиаскара Камала, где служил 33 года — с 1968 по 2001 годы.

В начале 2000-х Рашит Шамкай завершил театральную карьеру и посвятил себя эстраде. Артист читал юмористические и сатирические стихи и рассказы на татарском языке.

Шамкай был «своим парнем»

Рашит Шамкай всегда был душой компании, простым и открытым человеком. При жизни он очень любил село Нижняя Ура Арского района, где родилась и выросла его жена Суфия ханум, рассказал в беседе с корреспондентом «Казанских ведомостей» главный редактор газеты «Безнең гәҗит» Ильфат Файзрахманов.

«Всегда говорили, что он наш земляк. Они часто приезжали и ходили в лес. Рашит Шамкай всегда хорошо знал нашу деревню» — вспоминает Файзрахманов.

В этом селе народный артист часто организовывал концерты и веселил сельчан. Следующее его выступление должно было состояться здесь зимой.

«Я планировал после Нового года, если ничего не помешает, организовать и пригласить его на концерт, но не получилось» — с грустью поделился журналист.

На 82-м году жизни Рашита Шамкая проводили в последний путь в его любимой деревне в Арском районе, месте, где родилась и выросла его жена.

По мнению Ильфата Файзрахманова, актера похоронили очень скромно и быстро.

«Было как-то неудобно, он такой артист популярный. Таких людей должны провожать почетно» — делится мужчина.

Причина смерти Рашита Шамкая пока неизвестна. В своих последних интервью он жаловался на плохое самочувствие, головокружения и гипертонию.

Самые яркие выступления артиста

Критики часто называли юмор Рашита Шамкая искрометным и утонченным. Поклонники артиста отмечали, что его анекдоты всегда приближены к народу и понятны абсолютно всем. «Казанские ведомости» собрали подборку самых запоминающихся выступлений любимца публики.

Юмористические отрывки о театральной жизни

Татарский юмор от Рашита Шамкая

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