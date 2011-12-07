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По заболеваемости коронавирусом Татарстан находится на 83 месте в России

В целом по Российской Федерации на 100 тысяч населения заболеваемость новой инфекцией составляет 742,9 случая.

Среди субъектов Российской Федерации по заболеваемости коронавирусной инфекцией Республика Татарстан занимает 83 место, среди регионов Приволжского федерального округа — 14 место.

Такие данные на совещании в Кабмине РТ привела в своем докладе руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

В целом по Российской Федерации на 100 тысяч населения заболеваемость новой инфекцией составляет 742,9 случая, в Татарстане этот показатель составляет 178,7 случая на 100 тыс. населения. Еженедельный темп прироста — 0,3%. В сентябре в республике зарегистрировано 28 ввозных случаев, сообщает подробности портал Президента РТ.

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