По заболеваемости коронавирусом Татарстан находится на 83 месте в России

Среди субъектов Российской Федерации по заболеваемости коронавирусной инфекцией Республика Татарстан занимает 83 место, среди регионов Приволжского федерального округа — 14 место.

Такие данные на совещании в Кабмине РТ привела в своем докладе руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

В целом по Российской Федерации на 100 тысяч населения заболеваемость новой инфекцией составляет 742,9 случая, в Татарстане этот показатель составляет 178,7 случая на 100 тыс. населения. Еженедельный темп прироста — 0,3%. В сентябре в республике зарегистрировано 28 ввозных случаев, сообщает подробности портал Президента РТ.