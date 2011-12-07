Нарушения противопожарной безопасности будут устранять в 18 детских лагерях Татарстана. Об этом заверил заместитель главного государственного инспектора РТ по пожарному надзору Максим Трущин.

По его словам, большинство нарушений руководители лагерей уже устранили. Всего их было обнаружено 113. «Ни один лагерь не будет работать, пока не устранит нарушения противопожарной безопасности», – подчеркнул он.

На сегодняшний день было проверено 56 детских лагерей, еще в 59 продолжается проверка.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что в детских лагерях Татарстана отдохнут более 183 тысяч школьников. Этим летом в республике будут работать 1,6 тыс. детских лагерей.