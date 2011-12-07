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Шестеро детей, пострадавших в школе №175, выписали из ДРКБ

Сейчас на лечение в клинике остаются ещё шестеро школьников.

Из Детской республиканской клинической больницы выписали шестерых детей, пострадавших в результате стрельбы в казанской школе № 175.

Сообщается, что ещё шестеро детей остаются под надзором врачей в клинике, а трое взрослых и пять учеников 175-й гимназии проходят лечение в Москве. Состояние всех пациентов медики оценивают как стабильное.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что семьи погибших в результате трагедии в школе получили выплаты в 1 млн рублей. Также выплаты получат пострадавшие с травмами различной степени тяжести.

КВ
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