Ко Дню республики планируется выход книги Татарстану «100 лет»

- Уже издан сборник исторических очерков «Центральные органы государственной власти и управления Татарстана (1920-2020 гг.)» В нем рассказывается об основных этапах государственного строительства в республике. Очерки иллюстрированы архивными фотографиями, документами разных лет.

Совсем недавно вышел в свет альбом об истории Татарстана - красивое подарочное издание, насыщенное не только архивными фотографиями, но и историческими фактами, документами.

Еще две книги готовятся к изданию: это иллюстрированные энциклопедические очерки «Татарстану 100 лет» и книга о 100 самых ярких, знаковых политических деятелях за 100 лет истории Татарстана. Об это в интервью «Казанским ведомостям» рассказал директор Института татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук РТ, действительный член АН РТ, доктор исторических наук, профессор Искандер Гилязов.

Выход книги «Татарстану 100 лет» планируется в августе, ко Дню республики. А издание второй книги намечено на конец 2020 года.