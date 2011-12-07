Казанский школьник придумал футболки, которые защищают от комаров

Ученик казанского лицея № 83 Владимир Ефимов придумал футболки, которые защищают от комаров. Школьник исследовал эту тему под руководством учителя физики Дениса Ефимова в течение трёх лет.

Его заинтересовал тот факт, что насекомые меньше донимают животных с полосатой окраской. Учёные многих стран искали ответы на вопросы: почему зебры полосатые, и почему их игнорируют комары?

Владимир проштудировал массу литературы и задался вопросом: может ли помочь черно-белый волнистый полосатый узор человеку? Он решил проверить, как это работает на практике.

Для нашего эксперимента мы использовали шесть видов футболок разной окраски: белую, черную, на четвёртую нанесли принт в виде полосок разного направления и толщины, в том числе и полосатый узор, напоминающий окраску шкуры зебры с полосками разной ширины. Выбор такой окраски футболок для эксперимента основывался на научных данных, что комары предпочитают черный цвет, они не любят белый цвет и пестрый рисунок ткани, а также то, что на полосатых животных садится меньше насекомых

— Владимир Ефимов, исследователь.

Футболки раздали шести добровольцам, которые в течение нескольких дней носили их с 16.00 до 19.00 в пригороде Казани. Участники эксперимента не использовали репелленты и каждый раз обменивались футболками.

Для чистоты эксперимента в качестве добровольцев Владимир пригласил подростков примерно одного возраста, пола и телосложения — одноклассников. Во время прогулок юноши или неподвижно сидели, или все вместе играли в мяч, или гуляли пешком. Но именно тот, кто был одет в футболку с тонкой волнистой полоской, меньше других подвергался нападению крылатых кровопийц. А вот чёрный цвет, даже если и стройнит, исследователь носить не рекомендует: во время эксперимента самое больше число укусов досталось одетым в чёрное.

Проект лицеиста «Одежда для защиты человека от укусов летающих кровососущих насекомых» занял второе место в своей возрастной группе республиканской олимпиады юных изобретателей «Моя малая Родина».

«Владимир со второго класса начал увлекаться наукой, проводил различные исследования. Много читал. Мы вместе смотрели научные телепередачи и фильмы и обсуждали их. Я очень рада, что сын продолжает династию ученых», — говорит Ирина Ефимова, мама Владимира.

Родители Владимира — химики, мама преподает в КФУ. Бабушка с дедушкой — биологи.

Рационализаторское предложение Владимира поддержали учителя: футболки с принтом зебры стали защитной одеждой для членов детских летних лагерей, которые каждое лето проходят на базе лицея.

В этом году казанцев ждёт необычайно комариное лето, рассказали «Казанских ведомостям» в Казанском университете.