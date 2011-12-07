Минуллина объяснила, почему фестиваль барной культуры перенесли на Казанскую ярмарку

Фестиваль барной культуры Barproof Street, который пройдёт в Казани с 1 по 3 июля, перенесли на Казанскую ярмарку, чтобы не перекрывать улицу Профсоюзную. Об этом на пресс-конференции рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

«При организации Barproof Street мы ориентировались на опыт Нового Орлеана, и коллеги говорили, что грамотнее будет провести фестиваль на улице. Организаторы проинспектировали те улицы, где представлено большое количество баров, и выбор пал на Профсоюзную. После этого мы начали проводить заседание оргкомитета мероприятия, где были представители республики, в том числе, и силового блока. Мы все дружно пришли к выводу, что на сегодняшний день мы не готовы перекрывать автомобильное движение на центральной улице города, потому что это может доставить неудобство жителям», — сказала Минуллина.

Подробнее с программой фестиваля можно по ссылке.