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Минуллина объяснила, почему фестиваль барной культуры перенесли на Казанскую ярмарку

По словам главы Агентства инвестиционного развития РТ, организаторы решили не перекрывать Профсоюзную улицу, где ранее должен был пройти фестиваль.

Фестиваль барной культуры Barproof Street, который пройдёт в Казани с 1 по 3 июля, перенесли на Казанскую ярмарку, чтобы не перекрывать улицу Профсоюзную. Об этом на пресс-конференции рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

«При организации Barproof Street мы ориентировались на опыт Нового Орлеана, и коллеги говорили, что грамотнее будет провести фестиваль на улице. Организаторы проинспектировали те улицы, где представлено большое количество баров, и выбор пал на Профсоюзную. После этого мы начали проводить заседание оргкомитета мероприятия, где были представители республики, в том числе, и силового блока. Мы все дружно пришли к выводу, что на сегодняшний день мы не готовы перекрывать автомобильное движение на центральной улице города, потому что это может доставить неудобство жителям», — сказала Минуллина.

Подробнее с программой фестиваля можно по ссылке

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