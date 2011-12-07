Мунир Гафиятуллин: Самокатов стало очень много, и нужно регулировать их передвижение

В Казани ввели новые правила передвижения на электросамокатах по городу.

Члены экспертного клуба в большинстве своём приветствуют такую инициативу.

По словам ректора Института развития образования Республики Башкортостан Азата Янгирова, вокруг «мобильных средств транспорта», таких как электросамокаты, за последний год образовался небывалый ажиотаж среди населения разных возрастных групп, поэтому назрела необходимость регулирования эти транспортных средств. Он отметил, что наиболее эффективно ограничительные меры будут работать тогда, когда будет работать широкая информационная компания, особенно в школах.

Кандидат экономических наук Мунир Гафиятуллин отметил, что самокатов стало очень много, и нужно регулировать их передвижение. Так, с 1 марта 2021 года были введены ограничения для велосипедистов, и по его словам, неплохо было-бы распространить эти же правила и для владельцев электросамокатов. Сам он полностью поддерживает инициативу о введении новых правил.