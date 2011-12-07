3 сентября в России состоится акция «Диктант Победы»

Площадки, где можно будет принять участие в «Диктанте Победы» будут открыты в каждом населенном пункте России с населением более 5 тысяч человек. Также акция пройдет в 75 странах мира.

В Татарстане для проведения «Диктанта Победы» будет организовано 75 площадок — в Казани, в Набережных Челнах и Альметьевске и в каждом районе республики. В столице Татарстана дополнительные площадки откроются на предприятиях, которые в годы войны выпускали продукцию, необходимую для фронта. Об этом сообщила региональный координатор проекта «Единой России» «Историческая память», председатель Государственного комитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

В информационно центре ТРО ВПП «Единая Россия» напомнили, что в прошлом году было открыто 1373 площадки для проведения «Диктанта Победы». Там тесты на знание истории Великой Отечественной войны прошли 105 тысяч человек, и еще 48 тысяч человек написали тест в формате онлайн.

Кстати, уже сейчас можно начать подготовку к «Диктанту Победы». Тренировочные онлайн-тесты, подготовленные экспертами из Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), публикуются на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф.