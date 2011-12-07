Об исчезнувшей деревне расскажет памятный знак

В торжественной церемонии приняли участие глава администрации Азнакаевского района РТ Марсель Шайдуллин, народный артист России и Татарстана, лауреат Государственной премии им. Г.Тукая, корифей театра им. Г.Камала Азгар Шакиров и участники V всероссийской научно-практической, историко-краеведческой конференция «Человек и природа в бассейне реки Ик в историческом развитии».

- Азгар Шафикович, вы родом из Азнакаевского района, с какими чувствами приезжаете на родину?

- Когда как, но сегодня я очень счастливый человек, потому что у нас чтут память односельчан, не вернувшихся с войны. Деревни нет с 1982 года, осталось одно заброшенное кладбище. Депутат Госсовета РТ Лутфулла Нурисламович Шафигуллин предложил восстановить кладбище и на месте деревни поставить памятный знак. Я сначала не поверил, что эта идея когда-нибудь воплотится в жизнь. Но несколько лет назад памятный знак исчезнувшей деревне был установлен. Это уникальный случай не только в Татарстане, но и в России. Глава Азнакаевского района Марсель Зуфарович Шайдуллин поддержал начинание, и здесь установили стелу погибшим землякам.

- Много погибло земляков?

- Я знал, что татары воевали хорошо, но никогда не думал, что война унесла столько жизней моих односельчан. Было 20 домов, и из каждого дома по два-три человека не вернулись с фронта. Говорят: никто не забыт, ничто не забыто. Вот здесь понимаешь, что это не просто слова. К чему говорю: как мы установили памятный знак, восстановили кладбище, в других деревнях района и по всей республике стали приводить в порядок места захоронений наших предков. Это большое и важное дело.