Роспотреднадзор РТ: В Татарстане не будут тестировать на коронавирус учителей

В Татарстане не будут тестировать на COVID-19 учителей, заявила замглавы Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

«У нас такие меры применяться не будут, мы пока не считаем это нужным. Москва приняла такое решение исходя, видимо, из той ситуации, которая есть в Москве, поэтому каждый регион решает в этой части исходя из ситуации на своей территории… То, что привить учителей против гриппа надо будет — это мы обязательно сделаем», — сказала спикер.

Ранее с инициативой массового тестирования педагогов перед началом учебного года выступили власти Москвы и Московской области.