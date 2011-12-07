Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Роспотреднадзор РТ: В Татарстане не будут тестировать на коронавирус учителей

Учителям обязательно поставят прививки от гриппа.

В Татарстане не будут тестировать на COVID-19 учителей, заявила замглавы Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

«У нас такие меры применяться не будут, мы пока не считаем это нужным. Москва приняла такое решение исходя, видимо, из той ситуации, которая есть в Москве, поэтому каждый регион решает в этой части исходя из ситуации на своей территории… То, что привить учителей против гриппа надо будет — это мы обязательно сделаем», — сказала спикер.

Ранее с инициативой массового тестирования педагогов перед началом учебного года выступили власти Москвы и Московской области.

КВ
Лента новостей