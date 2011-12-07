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В Татарстане выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом

По данным на 25 августа в Татарстане зарегистрировано 6338 случаев COVID-19.

В Татарстане за сутки зарегистрировали 30 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

«Все случаи контактные. 9 человек госпитализировано, 21 получает лечение на дому», — отметили в штабе.

12 новых заболевших — представители возрастной категории от 30 до 50 лет, пятерым заболевшим — от 18 до 30, еще столько же заболевших находятся в возрастной категории от 50 до 60 лет, по четыре заболевших — из категорий от 60 до 70 лет и от 70 до 80 лет.

Больше всего заразившихся — 12 человек — в Казани, по два человека — в Верхнеуслонском и Нурлатском районах, по одному — в Набережных Челнах, Альметьевском, Зеленодольском, Сабинском и Тетюшском районах.

По данным на 25 августа в Татарстане зарегистрировано 6338 случаев COVID-19. За весь период 5164 человек — выздоровели (+36 за сутки).

КВ
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