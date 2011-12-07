«Казаньоргсинтез»: Черный дым факела появился из-за сбоя на предприятии

На производстве «Казаньоргсинтез» случился сбой, из-за чего жители близлежащих домов могли наблюдать черный дым в небе над заводом. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» сообщили в пресс-службе предприятия.

«25 августа, в 11:05, произошла внеплановая остановка одного из компрессоров установки „Этилен-100“ завода этилена ПАО „Казаньоргсинтез“. Автоматизированные системы промышленной безопасности предприятия сработали в штатном режиме. Продукт пошел на факел. Вследствие этого жители соседних с предприятием домов могли наблюдать интенсивное горение и дымление одного из факелов ПАО „Казаньоргсинтез“», — говорится в сообщении.

Произошедшую ситуацию называют штатной. Подача газа на факел и его сжигание являются частью автоматизированной системы промышленной безопасности и позволяют предотвратить серьезные последствия инцидентов, объяснили в пресс-службе.

Штатную работу установки «Этилен-100» планируется восстановить в течение ближайших часов. Сейчас над этим работает ремонтный и производственный персонал завода.

Напомним, в прошедшее воскресенье на «Казаньоргсинтез» также произошла внеплановая остановка производства. Как выяснилось позже, сбой на предприятии вызвала авария на энергообъекте в Марий Эл. Причиной поломки стали лесные пожары в регионе.