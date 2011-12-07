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В Елабужском районе нашли тело пропавшей на Каме 16-летней девушки

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Вблизи села Танайка Елабужского района около 6 утра волонтеры нашли тело 16-летней девушки, предположительно пропавшей в Елабуге 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. 

«В 5:40 утра 25 августа по предварительной информации от единой дежурно-диспетчерской службы Елабужского района на реке Кама вблизи села Танайка волонтеры обнаружили тело, предположительно, девушки 2005 года рождения, пропавшей 22 августа 2021 года», — заявили в сообщении. 

Напомним, 17-летний парень и 16-летняя девушка уплыли на моторной лодке серого цвета ночью 22 августа и до сих пор не вышли на связь. Как сообщил старший помощник руководителя управления Дмитрий Захаров, сотовые телефоны подростков недоступны, в город они не вернулись. Судьба молодого человека до сих пор неизвестна.

Сейчас по данному инциденту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в поисках пропавших на Каме подростков участвуют 70 человек и 18 плавсредств.

КВ
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