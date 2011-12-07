В Елабужском районе обнаружили тело парня, пропавшего на лодке

В Елабужском районе нашли тело пропавшего на лодке Кирилла Годкова. Об этом сообщает пресс-служба СКР по РТ.

Тело подростка обнаружили водолазы, после осмотра тела следов насильственной смерти не обнаружено. Расследование уголовного дела сейчас продолжается.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что было обнаружено тело Виктории Сычевой, которая отправилась на лодке вместе с Кириллом. Ребята пропали 23 августа отправившись на лодке в неизвестном направлении.