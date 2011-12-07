Проект «Культура малой Родины» подарит татарстанцам еще 40 премьер

О том, как реализуется этот актуальный проект, говорили его координаторы и представители театрального сообщества республики.

В федеральном проекте «Культура малой Родины» участвуют 12 театров из Татарстана: 8 театров — в направлении «Театры малых городов» и четыре театра в направлении «Театры — детям». Проект успешно работает четвертый год. В 2019 году в рамках проекта театрам было дополнительно выделено около 50 млн рублей на новые постановки. Только в этом году благодаря проекту татарстанские театры представят зрителям 40 премьер.

Как сообщила координатор проекта, заместитель председателя Комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Людмила Рыбакова, самыми активными участниками проекта являются Буинский драматический театр, театр кукол «Экият» и Набережночелнинский театр кукол.

— Проект «Культура малой Родины» сложился из трех проектов: «Местные дома культуры», «Театры малых городов» и «Театры — детям». С каждым годом проект становится все масштабнее. Его задача — вдохнуть новую жизнь в малые города, сделать культурные ценности доступными для жителей районов, сел, деревень, предоставить возможности и условия для развития творческих способностей детям, молодежи, независимо от того, где они проживают.

Партия при помощи своих депутатов лоббировала интересы театров, и они получают дополнительно на свои постановки по 3 — 4 млн рублей. Театрам на эти деньги удается сделать несколько спектаклей, — отметила заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госсовете РТ, координатор федеральных партийных проектов в Татарстане Римма Ратникова.

Председатель Общественного совета проекта «Культура малой Родины» в Республике Татарстан, первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова рассказала еще об одном важном направлении проекта — создании модельных библиотек. Они создаются на базе работающих библиотек, где для детей оборудуются новые читальные пространства с применением современных компьютерных и развивающих технологий. В 2019 году модельные библиотеки были открыты в Зеленодольске и Кукморе. В этом году — в Арске, Спасском и Верхнеуслонском районах. Результат — посещаемость библиотек возросла, особенно приятно, что среди посетителей стало больше детей и подростков.

Также в 2020 году в рамках федерального партийного проекта в Татарстане будет отремонтировано 10 школ искусств. А в 7 школах проведут ремонт благодаря республиканской программе по капитальному ремонту школ искусств, которая реализуется по поручению Президента РТ Рустама Минниханова.