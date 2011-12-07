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Песошин: Ситуация с COVID-19 зависит только от нашей сознательности

Премьер-министр напомнил о необходимости соблюдения профилактических мер в общественных местах и на работе.

В Татарстане, как и в других регионах, отмечается рост случаев заражения коронавирусом, сообщил премьер-министр РТ Алексей Песошин во время совещания с районами республики.

«Сдерживание темпов прироста требует значительных усилий. Но хочу еще раз повторить, что эпидемиологическая ситуация зависит только от нашей сознательности, от строгого соблюдения профилактических мер в общественных местах, трудовых коллективах», — заметил премьер.

Напомним, за минувшие сутки зарегистрировано 55 новых случаев заражения коронавирусом в Татарстане. Всего с начала пандемии количество заболевших в республике превысило 8 тыс. человек. 

КВ
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