В Казани за октябрь пассажиры пять раз нападали на кондукторов за просьбу надеть маску

В Казани с начала октября пассажиры общественного транспорта пять раз напали на кондукторов за просьбу надеть маску. Такие данные сообщил председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.

В результате нападений трое сотрудников получили травмы, двум другим помогли очевидцы.

Самый громкий случай произошел на остановке «Разъезд Восстания». В салоне автобуса № 63 трое пассажиров отказались надевать маски и покидать автобус. Помимо кондукторов надеть маску пассажиров просили и пассажиры, в результате чего возникли словесные перепалки.

Экипаж автобуса вызвал полицию. Кондуктор пыталась удержать нарушителей, но один из них ее оттолкнул и мужчины сбежали до приезда правоохранителей. Женщина получила травмы.

В настоящее время по факту произошедшего ведется расследование.

Темляков обратился к министру внутренних дел Артему Хохорину с просьбой наказать нарушителей по всей строгости закона.