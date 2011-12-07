В Казани за октябрь пассажиры пять раз нападали на кондукторов за просьбу надеть маску

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В Казани с начала октября пассажиры общественного транспорта пять раз напали на кондукторов за просьбу надеть маску. Такие данные сообщил председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков.
В результате нападений трое сотрудников получили травмы, двум другим помогли очевидцы.
Самый громкий случай произошел на остановке «Разъезд Восстания». В салоне автобуса № 63 трое пассажиров отказались надевать маски и покидать автобус. Помимо кондукторов надеть маску пассажиров просили и пассажиры, в результате чего возникли словесные перепалки.
Экипаж автобуса вызвал полицию. Кондуктор пыталась удержать нарушителей, но один из них ее оттолкнул и мужчины сбежали до приезда правоохранителей. Женщина получила травмы.
В настоящее время по факту произошедшего ведется расследование.
Темляков обратился к министру внутренних дел Артему Хохорину с просьбой наказать нарушителей по всей строгости закона.