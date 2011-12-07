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Мэр Казани пригрозил организациям ЖКХ внезапными проверками в новогодние каникулы

Мэр Казани пригрозил организациям ЖКХ внезапными проверками в новогодние каникулы
Для предотвращения аварийных ситуаций в жилищно-коммунальном хозяйстве города, для своевременной уборки снега, в Казани организовано круглосуточное дежурство 54 бригад, которые снабжены свыше 100 единицами спецтехники, сообщили сегодня на аппаратном совещании в мэрии.Заявки и жалобы горожан будут приниматься в «Открытую Казань». Мэр города Ильсур Метшин предупредил, что лично проинспектирует состояние казанских дворов и улиц в праздничные дни и сделает это без предупреждения управляющих компаний.
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