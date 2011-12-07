В Татарстане 85% федеральных автодорог приведены в нормативное состояние

В Татарстане к концу 2018 года 85% федеральных дорог приведены в нормативное состояние. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов.«Мы привели в нормативное состояние 85% федеральных дорог в Татарстане. К 2020 году мы должны достигнуть показателя 88%», – рассказал спикер.По его словам, в этом году отремонтировано 172 км федеральных автодорог в республике, из них 61,6 км – капитально. «Наибольший объем работ пришелся на М7 “Волга”», – заметил Мингазов.Он подчеркнул, что одно из значимых событий этого года – завершение реконструкции трассы М7 «Волга» от Казани до Набережных Челнов. Всего на М7 капитально отремонтировали 14 участков автодороги общей протяженностью 97 км. Они проходят через Зеленодольский, Высокогорский, Актанышский и Елабужский районы РТ.Завершено строительство в Пестречинском районе восьми автобусных остановок на автодороге М7 «Волга». Восемь новых автобусных павильонов установили перед чемпионатом мира по футболу на участке подъезда к аэропорту «Казань».За 2017 год в Татарстане было отремонтировано более 120 км федеральных дорог, в том числе 13 км – капитально.