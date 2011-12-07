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Челнинцы смогут прокатиться на самом большом катке в стране

Он открылся на территории городского ипподрома.
С этих выходных в Набережных Челнах открыт самый большой каток в России, сообщает пресс-служба администрации города. Его городские власти залили на территории ипподрома. Таким образом, площадь ледовой поверхности составила 28 тыс. кв. метров. Прокатиться на нем может любой желающий: вход свободный. Работать каток будет с 10 до 20 часов.
КВ
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