Челнинцы смогут прокатиться на самом большом катке в стране

С этих выходных в Набережных Челнах открыт самый большой каток в России, сообщает пресс-служба администрации города. Его городские власти залили на территории ипподрома. Таким образом, площадь ледовой поверхности составила 28 тыс. кв. метров. Прокатиться на нем может любой желающий: вход свободный. Работать каток будет с 10 до 20 часов.