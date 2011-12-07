«Балкыш» открывает новый сезон

В этом году фестиваль посвящен 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию образования ТАССР.

3 марта отборочный тур состоится в Алексеевском районе, 11 марта – в Арске, 12 марта – в Кукморе, 18 марта – в Буинске, 27 марта – в Альметьевске, 2 апреля - в Набережных Челнах. Казань примет фестиваль «Балкыш» («Сияние») 7 и 10 апреля.

Как ранее сообщали «Казанские ведомости», идея проведения фестиваля принадлежала Республиканскому совету общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ. Идею ветеранов одобрил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Главная задача фестиваля - привлечь к участию в конкурсе как можно больше ветеранов, выявить самодеятельные таланты. И эта задача выполняется. Если в 2012 году, в самом первом фестивале «Балкыш» («Сияние») приняли участие около 3,5 тысячи ветеранов, то в 2019 году их было более 20 тысяч.

Кстати, в Татарстане около 3 тысяч ансамблей народного творчества, в состав которых входят люди преклонного возраста и более 300 вокальных ансамблей ветеранов.

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