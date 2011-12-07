Родители школьников вступились за трудовика из Азнакаево

Родители учеников азнакаевской школы № 7 заступились за трудовика, который пришел на урок пьяным и попал на камеры учеников в таком состоянии. В социальных сетях родители просят простить и перестать травить педагога, объясняя его поведение «сложным периодом в жизни».

«Учитель труда Радик Гарипов сейчас находится в больнице. По поводу случившегося он очень сильно переживает, поскольку всегда воспринимает все очень близко к сердцу. Кто его знает — подтвердит, что также он всегда ответственно относился и к своим урокам, и к нашим детям. То, что с ним случилось, конечно, нехорошо. Но все мы люди! И вместо того, чтобы травить учителя и осуждать, в этой ситуации мы все должны его поддержать!», — считают родители.

«Вы же знаете Радика Шамильевича! Вы же знаете, что у него проблемы, ему сейчас тяжело. Зачем травить его?!!! Противно от всего этого», — пишут азнакаевцы.

Однако среди них есть и те, кто считает поведение учителя недостойным: «Где это прописано, что можно в хлам пьяный прийти на работу? Так давайте поддержим водителей, которые пьяные сбили людей, ведь у них тоже может было трудное время, есть дисциплина — это должен соблюдать каждый, выпил — бери отгул».

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане уволили трудовика, который пришел на урок пьяным.