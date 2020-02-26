В Татарстане полицейский нашел останки младенца рядом со своим домом

В Тетюшском районе РТ в селе Малое Шемякино полицейский обнаружил рядом со своим домом останки младенца. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по РТ.

Следствие в короткие сроки вышли на предполагаемую мать малыша. Ей оказалась 25-летняя местная жительница. По ее словам, ребенок родился раньше срока и не подавал признаков жизни. Тогда женщина приняла решение закопать ребенка.

Также следователи выяснили, что на учете по беременности и родам подозреваемая не стояла.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Судмедэксперты выясняют причины смерти младенца. Назначены медицинская, генетическая и психолого-психиатрическая экспертизы.

Ранее "Казанские ведомости" сообщали, что в Челнах 32-летний работник ЧОПА до смерти избил свою 60-летнюю мать.