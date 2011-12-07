На Сабантуе наградили победителей поэтического конкурса

Конкурс прошел по инициативе администрации Кировского и Московского районов г. Казани совместно с редакцией газеты «Казанские ведомости». Он был приурочен к Году родных языков и народного единства. В поэтическом состязании принимали участие стихи, посвященные Казани, Татарстану, традициям народов, проживающих в нашей многонациональной республике.

1 место в конкурсе завоевало стихотворение Тимура Кутуева «Родной наш край».

2 место профессиональное жюри отдало стихотворению Раузы Хузиахметовой «Татарские мотивы».

3 место — заняло стихотворение Марии Прохоровой «Ветер Четыр-Тау».

Обладателями поощрительных призов стали Денис Детистов за стихотворение «Исповедь скважины», Сварадж Вилас за стихотворение «Казань» и Зульфия Зайнуллина за стихотворение «Туган ягым-Чистаем».

Напомним, в состав жюри конкурса вошли глава администрации Кировского и Московского районов г. Казани Сергей Миронов, главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова, председатель Казанской городской организации Татарстанского отделения Союза российских писателей Александр Воронин, поэтесса Ольга Левадная.