ФАС раскрыла подробности реорганизации ТАИФа

Акционерное общество «ТАИФ» передаст fкции и доли трех дочерних компаний — ТАИФ-НК, ТАИФ-НК АЗС и «ТАИФ-Инвест» управляющей компании «ТАИФ». Переход ценных бумаг будет осуществлен в ходе реорганизации компании. Соответствующая информация содержится в решении ФАС.

Так, УК «ТАИФ» приобретет 100% акций АО «ТАИФ-НК», 96,8% долей ООО «ТАИФ-Инвест» и 93,1% долей в уставном капитале ООО «ТАИФ-НК АЗС». На данный момент все три дочерние компании принадлежат акционерному обществу.

Акции и доли передаются в результате создания (реорганизация в форме выделения) акционерного общества «ТМ» и его присоединения к управляющей компании «ТАИФ», говорится в документе.

Напомним, группа компаний «ТАИФ» — российский холдинг, контролирующий большую часть химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей отраслей Татарстана.