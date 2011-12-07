Готовится к изданию энциклопедия татарстанской журналистики. Работу над энциклопедией, рассказывающей об истории татарстанской журналистики, ведет Институт Татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук РТ совместно с Союзом журналистов РТ.

Как рассказал директор Института, действительный член Академии наук РТ, доктор исторических наук, профессор Искандер Гилязов на встрече с журналистами в ИА «Татар-информ», сейчас идет сбор материалов для будущего издания. Для того, чтобы имя журналиста попало в энциклопедию, необходимо заполнить анкету, которая размещена на сайте Союза журналистов РТ. На данный момент из Союза журналистов Институт Татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук РТ получили около ста заполненных анкет.